Tomas Koubec foi convocado pela República Checa para o Euro 2020 depois de Jiri Pavlenka, que não recuperou a tempo de uma lesão nas costas, informou a federação daquele país.



Koubec, guarda-redes do Augsburgo, foi chamado quando faltam apenas dois dias para a estreia da seleção checa no torneio, numa partida contra a Escócia, do grupo D, em que também estão a Inglaterra e a Croácia.

Pavlenka, de 29 anos, joga no Werder Bremen, está integrado na concentração da República Checa já com a lesão, tendo sido tratado pelos médicos e fisioterapeutas, mas sem sucesso, pelo que diz adeus à prova.

«Lamentavelmente, a dor não passa e os interesses pessoais devem ficar de lado. Em acordo com os médicos e técnicos, fico fora da equipa. Apoiarei os meus companheiros à distância e creio que atingiremos o nosso objetivo», afirmou Pavlenka, citado pela agência Efe.

Koubec conta com onze internacionalizações pela seleção checa.