Portugal defronta a República da Irlanda no próximo sábado, no Estádio de Alvalade, e o selecionador irlandês assume que a sua equipa terá de fazer um jogo «quase perfeito» para «roubar um ponto» à equipa comandada por Roberto Martinez que classifica como uma das «melhores seleções do mundo».

«Sabemos que precisamos de fazer um jogo quase perfeito para tirar algo desta partida. E se conseguirmos, temos a hipótese de roubar um ponto ou até mesmo ganhar o jogo», afirmou o islandês Heimir Hallgrímsson, selecionador da Irlanda.

Em conferência de imprensa no Estádio José Alvalade, o treinador de 58 anos explicou que o primeiro objetivo passar manter a baliza a «zero» o mais tempo possível, de forma a «enervar» os portugueses.

«Isso vai sempre facilitar. Com o passar do tempo, os jogadores vão ganhando confiança e começam a acreditar ainda mais que é possível sair de Lisboa com um bom resultado. Vamos tentar», destacou.

Para Hallgrímsson, o duelo com Portugal ganha ainda mais importância depois do surpreendente desaire na Arménia (1-2), jogo que levantou muitas críticas ao treinador islandês na Irlanda, com algumas vozes pedindo mesmo a sua demissão.

«Vamos jogar contra uma das melhores equipas do mundo e corrigir o que correu mal na Arménia. Vai ser um teste muito importante para nós e para sabermos em que nível é que estamos», acrescentou.

Hallgrímsson já sabe o que é surpreender a seleção portuguesa, já que no Euro2016, no comando da Islândia, alcançou um empate (1-1) no jogo de estreia de ambas as seleções na prova que decorreu em França.

Evan Ferguson: «Quando era criança, Cristiano Ronaldo era o meu ídolo»

Na mesma conferência de imprensa, o avançado Evan Ferguson, de 20 anos, anunciou que está recuperado dos problemas físicos e disponível para o encontro da terceira jornada do Grupo F, em que vai encontrar um dos ídolos de criança, Cristiano Ronaldo, que tem o dobro da sua idade.

«Na altura, qualquer criança que gostasse de futebol ou quisesse ser futebolista tinha como ídolo o Cristiano Ronaldo. Eu também tinha. É um grande jogador», considerou o avançado que joga na Roma.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.