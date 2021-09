A Sérvia empatou na noite desta terça-feira a uma bola ante a República da Irlanda, em Dublin (1-1) num desfecho que deixa Portugal como líder isolado no grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022, ao fim de cinco das oito jornadas.

O primeiro golo do encontro surgiu para a formação visitante, por Sergej Milinkovic-Savic, aos 20 minutos da primeira parte, num cabeceamento em antecipação, ao primeiro poste, após canto de Tadic.

Contudo, na segunda parte, os irlandeses, que fizeram Portugal sofrer na passada quarta-feira no Algarve – Ronaldo salvou a equipa lusa com um bis – chegaram ao empate, com crença, mas também alguma sorte à mistura.

Aos 87 minutos, na tentativa de cortar a bola para fora da área defensiva, Milinkovic-Savic pontapeou contra Nikola Milenkovic, que viu a bola bater-lhe no corpo para um autogolo totalmente involuntário.

O autogolo da Sérvia que ditou o 1-1 final:

Já nos minutos finais, incluindo os três de compensação, os irlandeses viram uma bola bater nos ferros da baliza de Bazunu, mas foi Rajkovic a salvar a Sérvia da derrota, com uma enorme defesa já nos instantes finais.

Nemanja Radonjic, jogador do Benfica, entrou aos 70 minutos na equipa da Sérvia, tendo visto um cartão amarelo ao minuto 85.

Portugal venceu horas antes o Azerbaijão, em Baku, liderando agora com mais dois pontos de vantagem.