A seleção de Portugal empatou esta quinta-feira com a congénere da República da Irlanda, em Dulin (0-0), e lidera o Grupo A de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022.



No dia em que se tornou o jogador mais velho a representar a seleção nacional, Pepe foi expulso por acumulação de cartolinas amarelas, numa altura em que a equipa de Fernando Santos ainda procurava chegar ao triunfo, mas sem criar grandes oportunidades de golo.



Com este resultado, Portugal passa a somar 17 pontos, tal como a Sérvia, antes do duelo entre as duas seleções no Estádio da Luz.