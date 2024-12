Os Fontaines D.C, banda irlandesa de rock/pós-punk que atuou duas vezes em Portugal este ano, têm marcado o panorama da música internacional e estão em destaque pela iniciativa com o Bohemians FC, clube também de Dublin, no apoio às vítimas na Faixa de Gaza, na Palestina.

O clube anunciou o lançamento do terceiro equipamento, desenhado pelo guitarrista Carlos O’ Connell, em conjunto com designers, e cujas vendas revertem para a «Medical Aid for Palestinians», associação médica que atua diretamente com as vítimas da guerra na Palestina.

A camisola é inspirada no álbum da banda – «Romance» – indicado ao Grammy e trampolim para o sucesso. Apresentada em tons de azul e rosa, a camisola inclui uma citação da música «Horseness is the Whatness»: «Eu pensei que era amor».

Além disso, a camisola conta também com a bandeira da Palestina, bordada com as palavras «Saoirse don Phalaistín», expressão popular irlandesa para «Palestina Livre».

Esta não é a primeira vez que a banda e o clube se juntam para uma iniciativa deste tipo, uma vez que em 2021 uniram forçar para o lançamento do equipamento que alertou para a situação dos sem-abrigo em Dublin.

O diretor do Bohemians FC, por dez vezes campeão irlandês, referiu que «o facto de ser possível arrecadar fundos significativos, num momento tão trágico, mostra o poder do desporto e da música».