Um jogador da República da Irlanda testou positivo à covid-19 e vai falhar o encontro diante da Finlândia, agendado para esta quarta-feira.



O jogador não foi identificado pela federação irlandesa, mas está fora da convocatória após três testes de despistagem. Depois de um primeiro diagnóstico positivo e outro negativo, na segunda-feira, confirmou-se, a infeção.



A covid-19 tem afetado a seleção irlandesa, que não pôde contar com vários jogadores nos últimos encontros.



No passado domingo, cinco atletas ficaram de fora do encontro diante do País de Gales, pois um deles estava infetado e esteve em contacto com os restantes quatro. Já três dias antes, Aaron Connolly e Adam Idah não defrontaram a Eslováquia por terem contactado com um membro do staff, que se veio a descobrir ter dado falso positivo.



A República da Irlanda defronta a Finlândia, em Helsínquia, a partir das 17h00.