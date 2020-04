A Académica anunciou esta terça-feira a rescisão do contrato com o médio sul-coreano Ki.

«A Associação Académica de Coimbra/OAF vem por este meio informar que chegou a acordo com o jogador Ki, para a rescisão do contrato que terminava no final da presente temporada», lê-se numa nota do clube.

«A antecipação da cessação do contrato foi acertada após o pedido expresso do atleta, devido a razões pessoais e familiares que exigiam a presença do mesmo junto da sua família. Numa altura difícil, de pandemia global, em que a distância por vezes parece ser ainda maior, a Académica não poderia ficar indiferente ao pedido do atleta», explica ainda a nota.

Ki, de 23 anos, disputou 68 jogos com a camisola dos estudantes e apontou dois golos em seis épocas.