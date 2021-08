O Betis anunicou a rescisão de contrato com o defesa central Sidnei. O jogador, que passou pelo Benfica entre 2008 e 2013, tinha mais um ano de contrato com o clube espanhol.

Formado no Internacional, Sidnei mudou-se para a Luz, onde jogou 75 jogos. Fui emprestado ao Besiktas antes de se mudar para Espanha. Começou no Espanyol, entretanto mudou-se para o Deportivo, até se tornar jogador do Betis em 2018.

Depois de 64 jogos pelos «verdiblancos», chegando a usar a braçadeira de capitão, Sidnei fica livre no último dia de mercado.