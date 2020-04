Três países europeus preparam-se para nos próximos dias levantar algumas das restrições impostas para travar a propagação da Covid-19.

Áustria, Dinamarca e República Checa vão «aliviar» essas restrições, enquanto Itália e Espanha, dois dos países mais afetados pela pandemia, estão a planear medidas pós-pico e as quais esperam implementar «dentro de algumas semanas».

As razões são a redução nas taxas de contágio dos três primeiros países, a «curva a descer» em Itália e a «pressão a diminuir» em Espanha, que levam a que se olhe ao lado económico, gravemente afetado pela pandemia.

Na Áustria, o chanceler Sebastian Kurz anunciou que a primeira medida é a reabertura dos pequenos estabelecimentos comerciais, com menos de 400 m2, a partir de 14 de abril. Essa reabertura implica, porém, um limite de clientes e um pessoa por cada 20m2. Isto para além das medidas de desinfeção e uso de máscara. A 1 de maio, a medida é aplicada a outros estabelecimentos maiores. Hotéis e restaurantes só a meio de maio poderão reabrir. As aulas continuarão à distância, mas haverá exames.

Na Dinamarca, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen anunciou também a reabertura progressiva de creches e escolas primárias a 15 de abril e as dos níveis de ensino seguintes, incluindo o secundário, a 10 de maio. Os exames finais do secundário não se vão realizar, dependendo as classificações dos alunos da avaliação contínua.

Na Rep. Checa, o vice-primeiro-ministro Karel Havlicek anunciou a atenuação gradual de algumas das medidas de contenção. A partir desta terça-feira, as pessoas que pratiquem ciclismo, corrida ou outras atividades desportivas ao ar livre deixam de ter a obrigação de usar máscara, imposta em março a todas as pessoas que circulem no espaço público. Na quinta-feira, são autorizadas a reabrir as lojas de jardinagem, ferramentas, materiais de construção e de bicicletas, desde que ofereçam desinfetante e luvas aos clientes e assegurem uma distância de segurança entre clientes e funcionários.

Pode sabr todas as medidas nestes países e ainda em Itália e Espanha na TVI24.