A Liga de Clubes esteve reunida esta sexta-feira com os departamentos médicos dos clubes para analisar a situação pandémica e acertar agulhas com o alívio de medidas em relação à covid-10, anunciadas na passada quinta-feira após a reunião do Conselho de Ministros, entre as quais destacam-se o «fim da «exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos e recintos desportivos».

Em cima da mesa estiveram os ajustes ao protocolo existente no combate à pandemia, nomeadamente nas regras sanitárias gerais para as equipas, assim como nos procedimentos regulamentares que devem ser seguidos pelo público nas competições, com a ressalva que estas alterações só serão implementadas após a publicação da resolução por parte da DGS e Ministério da Saúde.

A reunião contou com a presença de Filipe Froes, pneumologista, consultor da Liga e Coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a COVID-19, que elogiou a postura demonstrada por todos os que estão no futebol profissional, durante estes quase dois anos.

«Quero felicitar a Liga e os clubes pela extraordinária atitude que tiveram no combate à pandemia e pelo exemplo que deram de cidadania. Foi um extraordinário orgulho ter colaborado com vocês», destacou o pneumologista.