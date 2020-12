O Benfica recebeu e venceu o Lech Poznan, por 4-0, na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa, o que valeu o apuramento dos encarnados para os 16avos de final da prova.

Jan Vertonghen estreou-se a marcar pelas águias ao fazer o 1-0, aos 36 minutos.

No segundo tempo, Darwin Nuñez fez o segundo dos encarnados aos 57 e Pizzi apontou o 3-0 aos 59. Julian Weigl fechou as contas com um golo aos 89 minutos.

FICHA DE JOGO