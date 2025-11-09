FIGURA: Froholdt (FC Porto)

Foi o único que teve frieza para colocar a rede da baliza famalicense a balançar. Froholdt apareceu no coração da área a marcar o golo que valeram três preciosos pontos num campo difícil. O médio esteve imparável e, no meio-campo, limpou tudo. Fez quase sempre tudo bem e foi fundamental na vitória portista.

MOMENTO DO JOGO: Sorte famalicense esbarra no poste

Foi a única oportunidade de golo do Famalicão em todo encontro. Contudo, se entra, ia deixar os dragões em maus lençóis. Ainda no primeiro tempo, Zabiri apareceu na área a rematar em jeito ao poste! A sorte famalicense acabava de esbarrar no ferro da baliza portista.

OUTROS DESTAQUES

Samu (FC Porto): Excelente jogo do avançado azul e branco. Samu esteve muito forte nos duelos e venceu-os quase sempre. Apareceu muitas vezes a finalizar, contudo perdeu sempre o duelo com Carevic. A única vez que o venceu, viu Pedro Bondo evitar o golo em cima da linha.

Carevic (Famalicão): A vitória dos dragões foi magra muito à custa da excelente exibição do guardião famalicense. Travou um duelo interessante com Samu e saiu sempre por cima. Nada podia fazer no golo de Froholdt.