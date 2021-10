O Feirense e o Casa Pia empataram neste domingo 1-1, na 10.ª jornada da II Liga portuguesa, resultado que permite aos lisboetas subir ao terceiro lugar e mantém os ‘fogaceiros’ no segundo

Num encontro dificultado pelo terreno enlameado, Jota inaugurou o marcador para os ‘gansos’, aos 40 minutos, mas antes do descanso o avançado búlgaro Steven igualou (45) para os caseiros e fixou o resultado final.

Com esta igualdade, a formação de Filipe Martins aumentou para sete o número de jogos consecutivos sem derrotas e subiu ao terceiro lugar, com 18 pontos, enquanto o Feirense, que vinha de duas derrotas, mantém o segundo posto, com 19 pontos.