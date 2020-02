O FC Porto perdeu nesta quinta-feira na Alemanha, frente ao Bayer Leverkusen (2-1), na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A equipa portista parte com desvantagem mínima para o segundo jogo, a realizar dentro de uma semana. O golo de Luis Díaz (74m) devolveu esperança aos dragões.

O Bayer Leverkusen, oriundo da Liga dos Campeões, foi superior à formação azul e branca ao longo da etapa inicial, chegando com naturalidade ao 1-0. Mesmo privada de Bellarabi (gripe) e Moussa Diaby (companheira entrou em trabalho de parto), a equipa da casa impôs o seu jogo e colocou problemas à defensiva contrária.



FILME DO JOGO

Apresentando Manafá e Soares nos lugares de Otávio (castigado) e Zé Luís, o FC Porto jogou com linhas muito recuadas na primeira metade do encontro, sem conseguir contra-atacar com qualidade. Jesús Corona e Luis Díaz apoiavam os laterais, nem sempre com a intensidade necessária, mas não chegavam à linha contrária.

Com meia-hora de jogo, Lars Bender cruzou de primeira, Demirbay desviou de cabeça ao primeiro poste e Alario finalizou ao segundo, beneficiando de demasiados espaços na zona mais recuada dos dragões. Curiosamente, o árbitro chegou a anular o golo, provavelmente por ter confundido a indicação do VAR, e depois acabou por fazer a retificação.

O Bayer Leverkusen já tinha criado perigo antes – Havertz atirou à trave e Alex Telles evitou o golo de Demirbay – o FC Porto só conseguiu lançar a primeira grande ameaça ao minuto 43, quando Uribe disparou à entrada da área para uma defesa providencial de Hradecky.

A equipa de Sérgio Conceição entrou com outra postura na etapa complementar e já tinha equilibrado o jogo quando Manafá fez uma falta despropositada sobre Volland, que tinha fugido ao lateral com facilidade, no interior da área. Na conversão do castigo máximo, Havertz fez uma paradinha e provocou o adiantamento de Marchesín, que defendeu o remate. Porém, a equipa de arbitragem ordenou a repetição do penálti, face ao passo em frente do guarda-redes argentino. À segunda, Havertz balançou as redes.

O treinador do FC Porto começou a mexer pouco depois e tirou proveitos das apostas. Com Nakajima e Zé Luís em vez de Manafá e Soares, os dragões cresceram e chegaram com justiça ao 2-1. Ao minuto 74, Alex Telles colocou na área do Bayer Leverkusen, Zé Luís cabeceou para defesa incompleta de Hradecky e Luís Diaz empurrou para o fundo da baliza, com as contas, em duelo com Alario.

Até final, Marchesín travou algumas iniciativas da formação germânica e os dragões tiveram mesmo a oportunidade de chegar ao empate, com Uribe a cabecear ligeiramente ao lado, já em período de compensação, após trabalho de Jesús Corona na direita.