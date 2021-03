Concluiu-se este domingo a segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa de sub-21, que decorre na Eslovénia.

Portugal venceu a Inglaterra e ficou a um pequeno passo do apuramento para os quartos de final, que se realizam no final do mês de maio e no início de junho: para isso, a Seleção Nacional só precisa de empatar na última ronda, frente à Suíça.

Veja aqui todos os resultados e classificações do Euro sub-21 até ao momento:

GRUPO A

1. Alemanha, quatro pontos

2. Roménia, quatro pontos

3. Países Baixos, dois pontos

4. Hungria, zero pontos

Jogos:

Hungria-Alemanha, 0-3

Roménia-Países Baixos, 1-1

Hungria-Roménia, 1-2

Alemanha-Países Baixos, 1-1

GRUPO B

1. Espanha, quatro pontos

2. República Checa, dois pontos

3. Itália, dois pontos

4. Eslovénia, um ponto

Jogos:

República Checa-Itália, 1-1

Eslovénia-Espanha, 0-3

Eslovénia-República Checa, 1-1

Espanha-Itália, 0-0

GRUPO C

1. Dinamarca, seis pontos

2. França, três pontos

3. Rússia, três pontos

4. Islândia, zero pontos

Jogos:

Rússia-Islândia, 4-1

França-Dinamarca, 0-1

Islândia-Dinamarca, 0-2

Rússia-França, 0-2

GRUPO D

1. Portugal, seis pontos

2. Croácia, três pontos

3. Suíça, três pontos

4. Inglaterra, zero pontos

Jogos:

Inglaterra-Suíça, 0-1

Portugal-Croácia, 1-0

Croácia-Suíça, 3-2

Portugal-Inglaterra, 2-0