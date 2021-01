O Leixões empatou a um golo com a Oliveirense no jogo que marcou a despedida de João Eusébio do comando técnico da equipa, que passará a ser orientada por José Mota.

Os matosinhenses adiantaram-se cedo no Estádio do Mar. Logo aos 7m, Nenê abriu o marcador, no entanto, aos 76m, Miguel Lima fez o empate para a equipa de Oliveira de Azeméis, no jogo em atraso da 10.ª jornada da II Liga.

Com este resultado, Leixões e Oliveirense somam 11 pontos estando no antepenúltimo e penúltimo lugares da classificação.