O Estoril venceu este domingo na deslocação ao Vilafranquense, por 1-0, em encontro da 11.ª jornada da II Liga.

João Gamboa foi o autor do único golo do encontro, aos 50 minutos. Aos 62 minutos, Aziz poderia ter aumentado a vantagem estorilista, através de uma grande penalidade, mas o marcador não viria a mexer.

Com esta vitória, o Estoril é líder da tabela com 26 pontos em 11 jogos, mais cinco do que Académica e Mafra que ainda não jogaram nesta jornada.