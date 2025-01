Fábio Silva desperdiçou um penálti, ainda com o resultado empatado a zero, na derrota caseira do Las Palmas frente ao Getafe (1-2), para a 19.ª jornada da Liga espanhola.

O avançado português dispôs de uma ocasião soberana para abrir o marcador aos 56 minutos, mas não conseguiu superar a oposição do guarda-redes adversário, David Soria, que travou o seu remate.

O lance moralizou o Getafe, que construiu uma vantagem de dois golos, por Gomez da Costa e Borja Mayoral, antes de Januzaj reduzir, perto do minuto 90.

Para além de Fábio Silva, também Dário Essugo foi titular nos Las Palmas, enquanto o central Domingos Duarte foi totalista no Getafe, que com o triunfo na Gran Canaria encurtou para apenas três pontos a distância para o rival desta tarde.