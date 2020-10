O Estoril venceu fora o Varzim por 2-0 e subiu, à condição, à liderança da II Liga com 16 pontos em sete jogos.

Hugo Gomes (25m) e Yakubu Aziz (36m) apontaram os golos dos estorilistas. O Varzim, que estreou Miguel Leal no banco de suplentes, segue no último lugar da II Liga com 5 pontos.

Também este domingo, o Sp. Covilhã foi ao terreno da Oliveirense ganhar por 2-1. A equipa da casa ainda esteve em vantagem (Jorge Teixeira aos 12 minutos, mas Gilberto (19m) e Enoh (65m) viraram o jogo para a equipa serrana.