O Penafiel foi a Arouca vencer por 1-0 esta segunda-feira, no antepenúltimo jogo da 24.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Ronaldo Tavares, de cabeça após canto de Bruno César, aos 69 minutos, deu o triunfo à equipa comandada por Pedro Ribeiro, que somou o segundo triunfo seguido fora de casa.

Com o golo desta tarde, Ronaldo Tavares marcou pelo quarto jogo consecutivo.

Os durienses somam agora 35 pontos e estão no sétimo lugar. Ultrapassaram o Casa Pia, agora oitavo com 33 pontos, sendo que o Penafiel tem ainda menos um jogo realizado. O Arouca é sexto, com 37 pontos e, caso a equipa nortenha vença o seu jogo em atraso, pode mesmo ultrapassar os comandados de Armando Evangelista.

Ainda esta tarde, joga-se o Mafra-Feirense, que teve início às 18 horas.

Na terça-feira, a jornada encerra com o Sp. Covilhã-UD Oliveirense.