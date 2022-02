Sanjoanense (série A), Torreense e Alverca (série B) venceram este sábado os respetivos duelos na 19.ª jornada da Liga 3, derrotando, respetivamente, o Anadia, o Vitória de Setúbal e o Real SC.

Na série A, a Sanjoanense venceu por 2-0 na deslocação a Anadia, tendo ainda havido empate a uma bola no São João de Ver-Montalegre e sem golos no no Felgueiras-Lusitânia de Lourosa.

Na série B, que tem já a União de Leiria qualificada para a fase de subida, na sequência da vitória sobre o Sporting B na sexta-feira e dos desfechos deste sábado, o Torreense triunfou por 2-1 na deslocação ao Vitória de Setúbal e o mesmo resultado alcançou o Alverca na receção ao Real SC. Houve ainda um 1-1 no Oriental Dragon-Oliveira do Hospital.

A jornada fica concluída este domingo, com dois jogos em cada série.

SÉRIE A – 19.ª JORNADA

Sp. Braga B-Pevidém, 1-1 (6.ª feira)

Anadia-AD Sanjoanense, 0-2

São João Ver-Montalegre, 1-1

Felgueiras 1932-Lusitânia de Lourosa, 0-0

AD Fafe-V. Guimarães B (domingo, 15h00)

Canelas 2010-UD Oliveirense (domingo, 15h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Felgueiras 1932, 33 pontos/18 jogos

2.º: Canelas 2010, 32/18

3.º: Sp. Braga B, 30/19

4.º: UD Oliveirense, 30/18

5.º: Lusitânia de Lourosa, 30/19

6.º: AD Sanjoanense, 28/19

7.º: V. Guimarães B, 27/18

8.º: São João de Ver, 25/19

9.º: Anadia, 23/18

10.º AD Fafe, 20/17

11.º: Montalegre, 18/19

12.º: Pevidém, 7/18

SÉRIE B – 19.ª JORNADA

U. Leiria-Sporting B, 3-1 (6.ª feira)

Alverca-Real SC, 2-1

Oriental Dragon-Oliveira do Hospital, 1-1

V. Setúbal-Torreense, 1-2

Amora-U. Santarém (domingo, 11h00)

Cova da Piedade-Caldas (15h00)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: U. Leiria, 41 pontos/18 jogos

2.º: Torreense, 38/19

3.º: Alverca, 35/18

4.º: V. Setúbal, 30/19

5.º: Real SC, 26/18

6.º: Amora, 24/18

7.º: Caldas, 23/17

8.º: Sporting B, 19/19

9.º: Cova da Piedade, 17/18

10.º: Oliveira do Hospital, 16/19

11.º: U. Santarém, 16/18

12.º: Oriental Dragon, 15/17