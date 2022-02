O Alverca garantiu, esta quarta-feira, matematicamente, a qualificação para a fase de subida à II Liga, ao vencer na receção à União de Leiria, por 1-0, em jogo de acerto de calendário, relativo à 15.ª jornada da série B da Liga 3.

Frente ao líder da série, um golo de Ronaldo Rodrigues, aos 53 minutos, deu os três pontos aos ribatejanos, comandados por Argel Fucks, ex-futebolista de Benfica e FC Porto.

Com o resultado desta terça-feira, o Alverca junta-se a União de Leiria e Torreense nas equipas da série B já qualificadas para a fase de subida. A duas jornadas do fim da fase regular, falta definir uma vaga nesta série, ao passo que a série A tem tudo muito mais ao rubro, ainda sem decisões quanto aos quatro primeiros lugares, com seis equipas separadas por apenas um ponto nos seis primeiros.

Foi, de resto, na série A, que na noite desta terça-feira foi interrompido o AD Fafe-Felgueiras 1932, jogo também de acerto de calendário, da 15.ª jornada. Uma falha na iluminação artificial no Estádio Municipal de Fafe, por volta dos 36 minutos de jogo, não resolvida em tempo útil, motivou que o encontro seja apenas concluído esta quarta-feira, a partir das 15 horas. A equipa felgueirense vai vencendo por 1-0, graças a um golo de Serginho, aos quatro minutos.

CLASSIFICAÇÃO – SÉRIE B:

1.º: U. Leiria, 42 pontos

2.º: Torreense, 41

3.º: Alverca, 38

4.º: V. Setúbal, 33

5.º: Amora, 30

6.º: Real SC, 27

7.º: Caldas, 26 (menos um jogo)

8.º: Sporting B, 22

9.º: Cova da Piedade, 20

10.º: U. Santarém, 17

11.º: Oriental Dragon, 16 (menos um jogo)

12.º: Oliveira do Hospital, 16