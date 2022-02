O Japão bateu a Arábia Saudita (2-0) e reforçou o segundo lugar do Grupo B da terceira fase de qualificação asiática para o Mundial 2022.

Em encontro da oitava jornada, o avançado do Liverpool, Takumi Minamino, adiantou os anfitriões, aos 32 minutos. Já no segundo tempo, Junya Ito, do Genk, selou o triunfo aos 50 minutos, garantindo a quinta vitória consecutiva dos nipónicos.

O médio do Santa Clara, Hidemasa Morita, alinhou nos 90 90 minutos.

O Japão soma agora 18 pontos, menos um do que a Arábia Saudita que, assim, sofreu a primeira derrota. A Austrália, terceira classificada, com 14 pontos, também joga nesta terça-feira, com Omã, na possibilidade de colocar-se a dois pontos da Arábia Saudita e um do Japão.