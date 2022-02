O Penafiel regressou aos triunfos duas jornadas depois, ao bater o Trofense, por 1-0, esta segunda-feira.

Os homens da Trofa até somaram mais oportunidades no primeiro tempo, mas foram os durienses, a jogar em casa, que abriram o marcador.

Capela apontou o único golo do jogo aos 60 minutos. Zé Valente cobrou um canto, o capitão dominou a bola com a coxa e rematou para o fundo das redes.

Em cima do terceiro minuto do tempo de compensação, o Trofense beneficiou de uma grande penalidade, por falta de Robinho sobre Bechou. Na cobrança, Bruno Almeida permitiu que Caio Secco, com uma estirada para o lado direito, defendesse o remate.

Antes disso, aos 89 minutos, Edi Semedo tinha desperdiçado a hipótese de fazer o segundo golo dos durienses, num lance em que esteve cara a cara com o guardião do Trofense.

O Penafiel sobe, assim, ao oitavo lugar da II Liga, com trinta pontos. A equipa da Trofa está no 13.º lugar, com 25.