O português Tiago Rodrigues foi a figura do apuramento do CSKA Sófia para a fase de grupos da Liga Europa, depois da vitória no reduto do Basileia (1-3).

O antigo médio de Vitória de Guimarães, FC Porto, Marítimo e Nacional entrou ao minuto 59, pouco depois do penálti que deu vantagem à equipa suíça (Arthur Cabral, ao minuto 54), e deu a volta ao marcador com dois golos (72 e 88m).

Ahmedov confirmou o apuramento da equipa búlgara aos 90+6.

Um penálti de Josué, ao minuto 4, garantiu a vitória do Hapoel Beer Sheva sobre o Viktoria Plzen (1-0). Miguel Vítor também foi titular na equipa israelita, que assim segue em frente.

Na fase de grupos está também o AEK de Atenas, que venceu o Wolfsburgo por 2-1.

A equipa alemã esteve a vencer, graças a um golo de Mehmedi (45+1), mas André Simões restabeleceu a igualdade ao minuto 64, com Ansarifard a carimbar o apuramento grego aos 90+4, sete minutos depois de ter rendido Nélson Oliveira.

Hélder Lopes não saiu do banco.

Resultados do playoff da Liga Europa:

Ararat– Estrela Vermelha, 1-2

Cluj-KuPS, 3-1

Dínamo Zagreb-Flora Talin, 3-1

Slovan Liberec-APOEL, 1-0

Malmö-Granada, 1-3

Rosenborg–PSV Eindhoven, 0-2

Charleroi- Lech Poznan, 1-2

Hapoel Beer-Sheva-Viktoria Plzen, 1-0

Sarajevo – Celtic, 0-1

Legia Varsóvia – Qarabag, 0-3

Dínamo Brest – Ludogorets, 0-2

Standard Liège – Fehervar, 3-1

Copenhaga – Rijeka, 0-1

Young Boys–Tirana, 3-0

Dundalk-KÍ Klaksvík, 3-1

Basileia- CSKA Sofia, 1-3

Rangers – Galatasaray, 2-1

AEK Atenas – Wolfsburgo, 2-1

Rio Ave - AC Milan, 1-1 (2-2 ap, 8-9 gp)

Sporting – LASK Linz, 1-4

Tottenham – Maccabi Haifa, 7-2