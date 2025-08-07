Bastava chegar perto das imediações do Estádio Algarve para perceber a razão que levava tanta gente a, muito provavelmente, deixar a praia mais cedo numa tarde de calor.

É Agosto, está sol e o Algarve cheio, como é costume. Mas hoje, havia jogo de Cristiano Ronaldo. Sim: mais do que um Al Nassr – Rio Ave, a partida era dele.

As camisolas que se viam eram de um pouco de tudo e bem ilustrativas: Sporting, Real Madrid, Juventus, Al Nassr e, claro, Portugal. Todas com dois denominadores em comum: o número 7 e Ronaldo nas costas.

Pode ter 40 anos, pode não ser, de todo, o que já foi, mas Cristiano continua a ser Cristiano. E saiu do Estádio Algarve hoje, num jogo amigável, com motivos para sorrir.

A esse mais do que óbvio atrativo, juntava-se ainda o facto de, este ano, o Al Nassr ser orientado por Jorge Jesus. E ter João Félix, nas fileiras, depois de tanto de se ter falado na possibilidade de regressar ao Benfica.

Ambos – Félix e Ronaldo – foram titulares no 11 escalado por JJ e, verdade seja dita, destacaram-se dos restantes.

A superioridade do Al Nassr, que foi transversal a todo o jogo, cedo se começou a notar. O Rio Ave, com apenas um reforço de início (Athanasiou), não deixou grandes impressões para a época que se avizinha.

O primeiro golo surgiu logo ao minuto 16 e contou com assistência de João Félix. De cabeça, o português serviu Simakan que atirou para o fundo das redes de Miszta.

O jogo não estava propriamente empolgante e, nas bancadas, sentia-se que faltava qualquer coisa. Na verdade, faltava aquilo que todos queriam: o golo de Ronaldo.

E ele surgiu já em cima do intervalo, numa excelente combinação lusa. João Félix e Ronaldo foram trocando passes ali à entrada da área, até o ex-Benfica isolar o ex-Sporting que não falhou só com o guarda-redes pela frente.

“Siiiiiim”, gritaram eles: e mal sabiam o que ainda os esperava.

É que a segunda parte trouxe mais dois golos do Al Nassr. Adivinha quem os marcou? Ronaldo, claro.

Os dois tiveram os seus contornos quase cinematográficos: aos 62m, a equipa saudita dispôs de um penálti que toda a gente pensou que seria para CR7. Mas não: o português deu a bola a Sadio Mané… que falhou. O “bruaá” logo deu lugar, porém, a novo “siiiim”.

Isto porque, na sequência da jogada, já depois de Mizta ter defendido, a bola sobrou para o Al Nassr. Ronaldo recebeu um cruzamento na direita e cabeceou para o golo.

Minutos depois, novo penálti. Mané agarrou na bola, ia bater, mas Jorge Jesus, bem ao seu estilo, apareceu disparado na linha lateral. Era para Ronaldo. E ele não falhou, assinando o hat-trick e sendo logo substituído.

Sem Cristiano e mesmo com cerca de 20 minutos para serem ainda jogados, o Estádio Algarve começou a ficar mais despido.

Afinal de contas, amanhã é dia de praia para muitos.

A FIGURA: Cristiano Ronaldo

Não há outra hipótese. Ronaldo costuma dar-se bem com o Estádio Algarve, onde já marcou por várias vezes ao serviço da seleção, e hoje não foi exceção. Cristiano marcou três golos e mostrou que está bem preparado para a época aos comandos de Jorge Jesus. É claro que não tem a disponibilidade física de outros tempos, mas, sim, ainda serve para marcar golos.

O MOMENTO: O que foi isso, Mané? (62m)

O penálti que Sadio Mané falhou parecia para os apanhados. Toda a gente pensava que a bola seria para Ronaldo, mas o português deixou-a para o senegalês, atitude que até assobios motivou. Mané fez um autêntico passe para Miszta que defendeu para frente. Na sequência do lance, até houve novo golo para Ronaldo, mas este não deixa de ser um dos momentos da partida. Até pelo caricato.

POSITIVO: João Félix

Muito bom jogo. Jorge Jesus disse, depois da estreia do português, que João Félix ainda estava «fora dela», mas os primeiros dias de trabalho parecem já começar a fazer efeito. Foi, sem dúvida, depois de Ronaldo, o melhor do Al Nassr. Esteve sempre muito em jogo, com apontamentos interessantes. Fez duas assistências e deixou água na boa. Será para continuar?