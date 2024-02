A FIGURA: Mujica

O avançado espanhol, com formação no Barcelona, continua num grande momento. Depois de, no ano passado, já ter deixado boas indicações, este ano não lhe fica atrás. Hoje, em Portimão, marcou o 12º golo na I Liga e já leva três jogos consecutivos sempre a faturar. No tento que apontou hoje, mostrou como se sabe bem movimentar dentro da área, desmarcando-se do central do Portimonense. Não é de estranhar que, na próxima temporada, vá para outros voos.

O MOMENTO: Matías com a ajuda de Nakamura (52m)

O Arouca teve uma entrada na segunda parte demolidora. Depois do primeiro golo, apontado por Mujica, os visitantes rapidamente alargaram a vantagem, fruto do sentido de oportunidade de Matías… e da falha de Nakamura. O guarda-redes do Portimonense não ficou bem na fotografia, ao não conseguir defender uma bola fácil de Cristo. Matías aproveitou a oferta.

OUTROS DESTAQUES:

Cristo:

Esteve envolvido nos dois golos do Arouca: no primeiro assistiu Mujica, após um bom trabalho pela esquerda; no segundo, apontou o livre que acabaria com o golo de Matías. É, sem margem para dúvidas, uma das referências do Arouca e mostrou o porquê na partida de hoje, em Portimão.

Jason:

Bom jogo do extremo do Arouca. Qualidade com bola não lhe falta e fez a vida negra à defesa do Portimonense. Ainda marcou, ao minuto 79, o lance seria anulado, mas tal não mancha a exibição positiva de Jason.

Ronnie Carrillo:

Entrou, marcou e deu esperança ao Portimonense. Apontou o quarto golo no campeonato e conseguiu mexer um pouco com o jogo mal entrou. Já foi titular, agora está no banco, mas provou que pode ser uma opção válida.

Rodrigo Martins:

Apresentado há dias como reforço do Portimonense, Rodrigo Martins foi direto ao 11 inicial de Paulo Sérgio. As boas indicações que deixou essencialmente ao serviço do Mafra faz prever que se torne uma peça chave deste Portimonense. Na estreia, ainda não o mostrou – na primeira parte, teve uma ocasião soberana para colocar os algarvios na frente do marcador, mas falhou.