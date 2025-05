Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 frente ao Famalicão, na 32ª jornada da I Liga de futebol, disputada este sábado, 3 de Maio, no Estádio São Luís.

[Que análise faz à partida?]

Foi uma primeira parte que foi ainda mais o exemplo do que passou aqui noutros jogos: fomos muito superiores. Numa situação normal, tínhamos de ir para o intervalo com um ou dois golos de vantagem.

Depois, na primeira aproximação à nossa baliza, levámos um golo. É sempre bom chegar ao empate, ainda por mais ali em cima do intervalo. Foi uma primeira parte em que não deixámos jogar, em que criámos, pelo menos, três situações claras de golo que nos faltou marcar.

A segunda foi mais equilibrada, com uma forma diferente de organização e o jogo quebrou ali aos 15 minutos para o Hugo [treinador do Famalicão] ajustar. Desta vez, caiu para nós: foi merecido, num momento de inspiração, mas mais do que merecido.

[O Tozé tem falado muito do espírito desta equipa. Acredita que esta vitória pode dar o clique para os dois jogos que faltam?]

Tem sido muito duro o que temos passado. Para a história vão ficar os resultados e os pontos, mas tem sido duro o que os rapazes têm passado.

Temos lutado contra isso. Foi uma semana difícil: viemos de Barcelos todos juntos; ninguém teve folga. Foi duríssimo: dois dias muito difíceis, montámos esta forma de jogar, trabalhámos, eles no limite, ninguém a baixar os braços e, para eles, é justo este resultado.

Nada é feito sem crença, muito menos no futebol. Não que não a tenhamos tido noutros jogos, mas hoje fomos recompensados.

[A aposta no Cláudio Falcão no meio-campo é para manter?]

Jogámos de forma completamente diferente quer a pressionar, quer na parte ofensiva. Esta é a minha organização favorita, mas nem sempre dá para aplicar porque é extremamente desgastante para os médios. O Falcão tem características muito especiais - não gosta de jogar com ninguém ao lado, tem de ter o campo todo para correr e, neste tipo de organização, é o pivot certo.

Vamos ver, nestes dois últimos jogos, como é que nos vamos organizar. Agora, é respirar fundo e começar a pensar nisso.