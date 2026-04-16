Declarações de Carlos Vicens, treinador do Braga, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-4 frente ao Betis, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, disputada esta quinta-feira, 16 de Abril, em Sevilha.

[O que lhe vai na alma?]

Estou muito contente pelos jogadores. Somos uma família de gente boa e a gente boa merece coisas felizes. Estou muito contente por eles e pelo clube. É um momento histórico para nós voltar as meias-finais de uma competição europeia. Agora, temos de recuperar a equipa porque domingo temos um compromisso em casa que será difícil. A minha cabeça já está na partida seguinte.

[Que palavra deixa aos adeptos do Sporting de Braga?]

Não só por hoje… Hoje tivemos a primeira remontada da temporada. É gente que nos acompanha em todos os jogos. Investem dinheiro, esforço, energia e hoje ficamos contentes por termos brindado os adeptos com esta vitória.

[O objetivo é a final?]

Sim, obviamente. O objetivo não é perder as meias-finais. É ganhar. É muito especial este dia para mim. O que penso agora é ver como os jogadores vão recuperar.

[Até que ponto a eliminação do Porto, a dimensão do Braga nesta época desportiva e o facto de o 4º lugar parecer assegurado, lhe dá a si mais força para fazer um all in na Liga Europa?]

Temos de ganhar o direito de ficar no 4º lugar. Domingo jogamos e o foco tem de estar em preparar, recuperar e depois competir em jogos com características diferentes, mas que são de máxima importância para nós.

Hoje conseguimos passar às meias-finais da Liga Europa, sim, mas sábado, quando estávamos a preparar o jogo com o Arouca, não pensámos em nada que não tivesse sido isso. Temos trabalhado assim o ano todo.