A Taça do Rei continua a ser um oásis na complicada temporada do Sevilha. Na noite desta terça-feira, a turma de Quique Flores triunfou nos «oitavos», desta feita no reduto do Getafe, por 1-3, contando com um golo de Sérgio Ramos e a eficácia do jovem avançado Isaac Romero.

O internacional espanhol inaugurou as hostilidades à passagem do oitavo minuto, após cruzamento de Suso e uma saída mal calculada do guardião David Soria.

Contudo, e à imagem da época inconsistente dos «blanquirrojos», Ramos rapidamente passou a vilão. Corria o minuto 23 quando o defesa abordou mal um lance aéreo e serviu Jaime Mata, que repôs a igualdade.

No regresso dos balneários, Isaac Romero assumiu o protagonismo. Uma cabeçada clínica aos 48m e uma finalização certeira aos 55m evidenciaram o avançado de 23 anos, que, assim, ajudou a selar a passagem do Sevilha aos «quartos» da Taça.

No lado do Getafe, o defesa português Domingos Duarte não saiu do banco de suplentes.

Entretanto, em Bilbao, o Athletic recebeu e venceu o Alavés, por 2-0. Neste dérbi do País Basco, o avançado Asier Villalibre foi estrela maior. O inconfundível barbudo elevou a festa no San Mamés aos 28 e 60m.

Os comandados de Ernesto Valverde seguem, assim, para os «quartos» da Taça do Rei, numa altura em que ocupam o quarto lugar da Liga espanhola.