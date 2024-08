O Sporting alcançou mais uma goleada no campeonato, depois de uma vitória por 0-5 sobre o Farense, no Estádio do Algarve. Viktor Gyökeres marcou três golos, Marcus Edwards assinou outro (de belo efeito) e Lucas Áfrico marcou na própria baliza.

Durante a primeira parte, Gyökeres abriu o marcador aos 27 minutos. Bisou aos 42', de grande penalidade e fez o hat-trick aos 66'. Aos 69', o defesa Áfrico introduziu a bola na própria baliza e Marcus Edwards fechou o marcador aos 81 minutos.

Veja o vídeo do resumo: