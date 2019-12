Este domingo foram disputados mais 26 jogos de Campeonato de Portugal, a fechar a 15.ª jornada, com Vizela (Série A), Arouca (Série B), Praiense (Série C) e Olhanense (Série D) a lideraram as respetivas séries.

Confira todos os resultados e as classificações

SÉRIE A

Sábado: Fafe-Merelinense, 1-0 V. Guimarães B-Montalegre, 4-3 AD Oliveirense-Cerveira, 2-2 Domingo: Desp. Chaves (satélite)-Câmara de Lobos, 3-0 Vizela-Mirandela, 3-0 Berço-São Martinho, 1-1 (inversão) Sp. Braga B-Marítimo B, 2-1 Pedras Salgadas-Maria Fonte, 0-0 Bragança-União da Madeira, 0-3

SÉRIE B

Sábado: Felgueiras-Valadares Gaia, 2-3 Domingo: Arouca-Sp. Espinho, 2-0 Pedras Rubras-Castro Daire, 1-2 Gondomar-Lusitano Vildemoinhos, 1-3 Paredes-Coimbrões, 4-0 Sanjoanense-Vila Real, 3-0 Lusitânia Lourosa-Canelas, 1-0 Amarante-Trofense, 0-0 Ginásio Figueirense-Leça, 0-4 SÉRIE C

Sábado:

Fontinhas-CD Fáina, 3-3

Domingo:

Torreense-Praiense, 3-2

V. Sernache-Condeixa, 0-0

Oliv. Hopsital-U. Santarém, 3-0

Anadia-Caldas, 0-0

Oleiros-Benfica Castelo Branco, 1-1

Beira Mar-Águeda, 0-0

Marinhense-U. Leiria, a decorrer

Ideal-Sertanense, 12 fevereiro 2020

SÉRIE D