O plano de retoma da Liga foi discutido, esta quinta-feira, em reunião entre a Comissão Permanente de Calendários, os representantes dos médicos dos emblemas do principal escalão e a Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol.

O comunicado da Liga refere apenas que o encontro serviu para «procurar afinar detalhes sobre as condições de retoma», na sequência da reunião da véspera com a Direção Geral da Saúde (DGS).

Ainda de acordo com a mesma nota, ficou definido que o grupo de trabalho constituído pela Federação Portuguesa de Futebol passará a incluir Helena Pires, diretora-executiva da Liga, o médico recrutado por este organismo como consultor para a questão da covid-19, Filipe Froes, e ainda João Pedro Araújo, responsável clínico do Sporting, em representação dos departamentos médicos dos emblemas do principal escalão.

O grupo de trabalho já era formado por Adalberto Campos Fernandes, Rui Santana, Carla Nunes e Paulo Sousa, da Escola de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto participam Henrique Barros, diretor e atual presidente do Conselho Nacional de Saúde, e ainda Pedro Norton e Teresa Leão. Os serviços de infecciologia do Hospital Curry Cabral (Lisboa) e do Hospital São João (Porto) estão representados pelo seu diretor Fernando Maltez e Margarida Tavares, respetivamente.

Paulo Beckert, João Brito, Romeu Mendes e José Carlos Noronha compõem a Unidade de Saúde e Performance da FPF.