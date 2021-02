A Liga portuguesa vai organizar um encontro de treinadores em março, confirmou à agência Lusa fonte do organismo liderado por Pedro Proença.

Recorde-se que vários treinadores já sugeriram a realização de uma reunião deste género, entre os quais Sérgio Conceição e Jorge Jesus. O treinador do Benfica fez mesmo esse apelo, em prol da defesa do espetáculo, após o jogo do Benfica com o Estoril para a Taça de Portugal.

O encontro ainda não tem data definida mas deverá ocorrer durante a pausa para os compromissos de seleções. A agenda também ainda está a ser preparada, mas um dos temas em cima da mesa será a calendarização das competições.