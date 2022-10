O empate entre Paris Saint-Germain e Benfica em Paris, na noite de terça-feira (1-1), foi destaque na imprensa desportiva internacional sobretudo pela deceção do lado dos gauleses, a quem Kylian Mbappé não chegou para fazer a diferença no marcador.

Ainda assim, alguma imprensa deixa notas positivas aos encarnados, num «jogo tático» em que João Mário respondeu a Mbappé para a igualdade que ainda não apurou ninguém para os oitavos de final.

O L’Équipe questiona se deve haver preocupação com um PSG «em câmara lenta» antes do clássico com o Marselha e lembra que a equipa voltou a sofrer golo após ter estado em vantagem sobre o Benfica.

O Le Parisien nota que «apesar de Mbappé, os parisienses perdem a oportunidade de apurar-se para os oitavos», dizendo que os gauleses foram «acompanhados pelo Benfica num jogo tático».

O Le Figaro escreve que em Paris «sempre os mesmos males» e que o PSG empatou após «um encontro dececionante» com os encarnados.

Em Espanha, o jornal Marca aponta que «Mbappé ganhou o referendo das bancadas, mas o PSG patina com o Benfica». O As chama a título a frase: «O PSG não apaga o seu incêndio».

Na Alemanha, a Kicker salienta que «João Mário contra-ataca Mbappé» para o empate no PSG-Benfica.