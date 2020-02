O jornal A Bola desta terça-feira faz manchete com as declarações do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, antes da partida para o Porto, nas quais o líder encarnado falou sobre a arbitragem do clássico. «Sem papas na língua», diz a publicação.

Já o Record destaca os «murros na mesa» de Vieira e o homólogo sportinguista Frederico Varandas, que em entrevista à TVI deixou mais uma vez às claques do Sporting.

Já o jornal O Jogo faz manchete com Danilo: segundo a publicação, o capitão do FC Porto vai ganhar ritmo no jogo da Taça de Portugal, frente ao Ac. Viseu, a pensar nos jogos com o Vitória de Guimarães e o Bayer Leverkusen.

