O Presidente da Liga com o lugar em risco e as viagens para a Madeira quando a I Liga for retomada fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira.

O Jogo: «Proença põe-se nas mãos dos clubes. Presidente da Liga vai convocar Assembleia-Geral extraordinária para 6 de junho.»

Destaque ainda para o Marítimo que «impugna fecho da II Liga.»

Record: «O caos voltou. Guerras de bastidores na retoma do futebol português.»

O jornal destaca também os resultados dos novos testes à covid-19 no FC Porto: «Todo o plantel negativo.»

A Bola: «Árbitros vão mesmo viajar com as equipas nos voos para a Madeira. Decisão está tomada e não há volta a dar.»

Em destaque também o mercado de transferências: «PSG já avançou por Alex Telles.»