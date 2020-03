Os efeitos do coronavírus no futebol fazem quase todas as manchetes dos jornais, desportivos e não só, de Portugal e do resto da Europa.

O Jogo faz manchete com uma entrevista a Castro, que teme ficar retido, com a mulher nas últimas semanas de gravidez porque o campeonato turco prossegue: «Turquia está a usar o futebol’, e Castro.»

A Bola escreve: «À espera da UEFA. Adiamento ou não do Euro2020 definirá o que acontece ao campeonato português.»

«Águias informam-se sobre possibilidade de valer apenas a primeira volta. Jogadores foram para casa com 4 planos diferentes.»

No Record, o principal destaque é: «Palhinha não quer voltar, apesar de ser aposta dos leões para a próxima época.»

«100 milhões a voar. Grandes arriscam perdas irreparáveis devido ao coronavírus» e «eleições do FC Porto adiadas» são outros dos destaques.

