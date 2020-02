A Liga Europa está em destaque na imprensa desportiva desta quinta-feira com a eliminação do Sp. Braga da prova e com a entrada em campo dos três grandes.

No Record, a manchete é ocupada pela decisão da FIFA relativamente à rescisão de Rafael Leão e Rúben Ribeiro, em que o «Sporting se livra de boa» por ter chegado a acordo com os jogadores.

A primeira página de O Jogo destaca a «aposta tripla» na Liga Europa, com a entrada em campo de FC Porto, Sporting e Benfica.

Por fim, A Bola refere a eliminação do Sp.Braga e diz que os grandes têm de mostrar a sua «força europeia».

Lá por fora, a derrota do Real Madrid é o principal destaque.