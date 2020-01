As movimentações do mercado de transferências, com Bruno Fernandes fechado no Manchester United e a vitória do FC Porto sobre o Gil Vicente fazem as manchetes dos jornais desportivos nacionais desta quarta-feira.

A Bola diz: «Diabo vermelho. Bruno Fernandes é finalmente transferido para o Manchester United.»

O jornal diz ainda que Taremi, avançado iraniano do Rio Ave, é «desejado» pelo Benfica.

E sobre o FC Porto-Gil Vicente, «vitória disfarça crise.»

O Jogo faz manchete com o FC Porto-GIl Vicente: «Dragão resiste: Só na segunda parte a equipa de Conceição conseguiu sossegar.»

No Benfica, «Zivkovic bateu o pé e recusou abandonar a Luz.»

Sobre o Sporting, «Bruno vale já 55 milhões.»

O Record escreve: «Fechado. Bruno Fernandes no Man. United por 55 milhões mais 25 em objetivos.»

O jornal diz ainda que Fejsa vai hoje Espanha. «Segue para o Alavés por empréstimo.»

E no Sp. Braga, «Abel Ruiz é reforço.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.