A segunda parte da enrrevista a Bruno Fernandes, uma entrevista a Ricardo Pereira e Bruno a ganhar força como reforço do Benfica, fazem as manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

Record: «Há muita gente que me quer abater. Tentam fazer com que pareça que estou mais fraco.»

A Bola: «Bruno ganha força. Melhor médio do Brasileirão passa a ser o principal alvo do Benfica para janeiro. Negócio pelo jogador do Athletico Paranense parece ser mais fácil que o de Weigl, do Dortmund.»

O Jogo: «Euro 2020 na mira do lateral Ricardo Pereira. Por que não repetir 2016?»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.