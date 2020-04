A reunião da FPF com o Governo e os presidentes de Sporting, Benfica e FC Porto, e o interesse do Milan em Max fazem as manchetes dos jornais desta terça-feira.

O Jogo: «Cimeira em S. Bento. Fernando Gomes leva presidentes dos três grandes a encontro com António Costa.»

«Leão tenta acordo por Amorim com o Sp. Braga para não deixar o caso chegar aos tribunais.»

«Benfica: Controlo à covid-19 começou por Lage. Resultados esperados hoje.»

A Bola:

«Milan avança para Max: Guarda-redes do Sporting pretendido para substituir Donnarumma.»

«Benfica: Regresso 46 dias depois»

«FC Porto: candidatos às eleições reagem ao pedido de adiamento para 2021 do pagamento do empréstimo obrigacionista de €35 milhões. 'É obviamente preocupante'.»

«Covid-19: António Costa reúne-se com grandes e FPF.»

Record:

«Sporting: Sporar quer explodir. Avançado esloveno trabalha duro para acabar época em grande.»

«Reunião com grandes e presidente da FPF para preparar a retoma.»

«Covid-19: António Costa junta Pinto da Costa, Varandas e Vieira.»