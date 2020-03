A vontade dos clubes de jogarem até ao fim do campeonato e as ajudas que os clubes estão a dar na luta à Covid-19 fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quarta-feira.

Record: «Grandes exemplos. Benfica e Sporting entram na luta contra a Covid-19. Sporting oferece Pavilhão João Rocha e relvado para montar hospital de campanha. Águias vão distribuir 3 mil refeições a idosos.»

«Liga até ao fim. Clubes acreditam que podem jogar 10 jornadas em 5 semanas. UEFA adia europeu e dá mais mês e meio. COI resiste a adiar Jogos Olímpicos.»

«Beto denuncia situação na Turquia: 'Estamos a correr um risco que não se justifica'.»

O Jogo: «Verão quente: Desporto aponta para o regresso em força no pós-Covid-19.»

Jefferson está sem clube e dá conselhos aos colegas que estão em casa: «É fechar a boca e ter mente sã.»

A Bola: «Campeonato até ao fim: Regresso da Liga em Portugal apontado para os primeiros dias de maio.»

«Pedro Proença responde a António Costa e diz que seria 'terrível não haver campeão': 'O futebol exige respeito»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.