O efeito económico do coronavírus no futebol e a decisão do presidente do Sporting de pedir para ser reintegrado nas forças armadas faz as manchetes dos jornais desportivos nacionais.

A Bola: «Contas à Vida. Não só os campeonatos que estão em causa. Há muito mais em jogo.»

No Benfica «planos para 2020/2021 voltam à estaca zero», no Sporting, «Maximiano vai renovar com aumento significativo» e no FC Porto «equilíbrio financeiro obriga à conquista do título.»

Record: «Varandas volta à guerra. Presidente do Sporting pediu para ser reintegrado e vai combater Covid-19.»

«Vírus ataca finanças dos grandes.»

O Jogo: «Entrevisa a Max: 'Amorim passa energia positiva'. Revelação da baliza do Sporting vê muita margem para crescimento.»

