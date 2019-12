A vitória do Benfica sobre o Sp. Braga, dos oitavos de final da Taça de Portugal, faz as manchetes dos jornais desportivos nacionais, com a dupla Pizzi e Vinícius em evidência.

A Bola diz: «Guardiões da Luz. Pizzi e Vinicius decisivos no último jogo em casa de 2019.»

O Record aponta: «Dupla mortífera. Águias sofrem, mas seguem para os quartos-de-final.»

O Jogo diz: «O efeito Vinicius. Goleador voltou a ser decisivo, com uma ajuda de Tiago Sá.»

