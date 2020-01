No último dia do mercado de inverno é às transferências que os jornais desportivos dão destaque nas manchetes.

Dyego Sousa a chegar para o Benfica e as saídas de Trincão, do Sp. Braga, e Tapsoba, do Vitória de Guimarães, são os principais nomes falados por cá. Em Inglaterra, Bruno Fernandes faz manchetes com a alcunha «Special Bru».

A Bola faz manchete com: «Dyego Sousa é reforço. Ponta de lança do Shenzhen FC chega por empréstimo de um ano.»

«E Tudo começou com Ronaldo. Bruno Fernandes foi oficializado no Man. United e falou da ligação ao novo clube», é outro dos destaqques.

Espaço ainda para: «Sp. Braga: trincão é do Barcelona» e «Sporting faz esforço final por Taremi.»

Record destaca: «Dyego Sousa para hoje. Chega por empréstimo, águias pagam metade do salário.»

Também na capa: «Sp. Braga: Trincão no Barcelona por 31 milhões» e «V. Guimarães: Tapsoba no Bayer rende mais de 20 milhões.»

E «Pinto da Costa caça rato na SAD: 'Primeiro tenho de descobrir o papagaio-mor do reino'.»

O Jogo diz: «Jackpot no Minho. Trincão segue para o Barcelona no verão; Tapsoba sai já para o Bayern Leverkusen.»

Destaque ainda para o Benfica: «Dyego Sousa está quase.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.