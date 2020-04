O impacto da covid-19 na preparação dos atletas e na paragem da I Liga e uma entrevista a Otávio, jogador do FC Porto, fazem as manchetes dos jornais desportivos deste domingo.

O Jogo traz em manchete uma entrevista a Otávio, que fala do que precisa de «meter na cabeça para melhorar»: «Sei que tenho de arriscar»

Destaque ainda para o diretor geral do Benfica, Tiago Pinto, que explica férias e viagens. «Campeões decidem-se em campo».

No Sporting, «Champions vale 20% dos salários e salários da administração cortados em 50%.»

A Bola conta como os atletas resistem em tempo de crise: «Luta de rua. Francisco Belo, lançador de peso do Benfica, trabalha sozinho porque quer proteger o seu treinador.»

«FPF aperta a malha ao campeonato de Portugal» e «Sporting com corte salarial de 40%» são outros dos destaques.

No Record, a manchete é feita com as declarações de Tiago Pinto, diretor do Benfica para o futebol: «Campeões encontram-se em campo.»

No FC Porto, Otávio enaltece papel do treinador: «Conceição levantou a equipa.»

Destaque ainda para entrevista a Pedro Ribeiro, que fala sobre o caso do túnel. «Fiquei defraudado por não ter sido apurada a verdade.»

Em Espanha, fala-se da troca entre o Barcelona e Manchester City por dois portugueses: João Cancelo e Nélson Semedo.

