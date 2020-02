A lesão de Gabriel, elogios a Alex Telles, a sucessão de Pinto da Costa no FC Porto em 2024 e a ida de Vieira à Federação, fazem as manchetes dos jornais desportivos nacionais desta sexta-feira. Em Itália, o destaque é Cristiano Ronaldo.

O Jogo: «'O Alex [Telles] é um jogador à Porto'. João Pinto, antigo capitão e mítico n.º2, elogia o brasileiro que bateu o seu recorde de golos.»

«Itália: Ronaldo não fecha o Ketchup. Garantiu o empate frente ao Milan e vai em oito jogos seguidos a marcar.»

Record: «Eles querem o FC Porto: António Oliveira, Vítor Baía, André Villas-Boas, Fernando Gomes, Rui Moreira perfilam-se como candidatos à presidência, mas só em 2024.»

«Benfica: Gabriel arrasado. Esteve ontem no Seixal e assistiu à palestra de Lage.»

A Bola: «Vieira foi à Federação. Presidente do Benfica falou com Fernando Gomes sobre questões disciplinares, mas polémica do momento não ficou de lado.»

«Benfica: A cura certa para Gabriel. Especialistas acreditam na total recuperação do médio.»

