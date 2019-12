A final do Mundial de Clubes entre o Flamengo de Jorge Jesus e o Liverpool, análise ao desempenho de Nakajima e a super equipa que Luís Filipe Vieira quer construir no Benfica fazem as manchetes dos jornais desportivos deste sábado.

A Bola: «A hora de Jesus: pode tornar-se o primeiro treinador português a ganhar a prova.»

O Jogo: «Nakajima promete mais. Quer tornar-se indiscutível no FC Porto em 2020 e marcar ao nível habitual.»

Record: «Vieira quer super equipa. Vai investir em reforços de peso para dominar nos próximos anos.»

