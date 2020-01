O mercado de transferências domina as manchetes dos jornais desportivos nacionais e não só, na véspera do fecho da janela de transferências de Inverno.

O Record escreve: «Leão para sempre. Bruno Fernandes despede-se com lágrimas e já está em Manchester: 'Vou levar-vos no coração'.»

O jornal destaca ainda o mercado do Benfica: «Águia ataca Pedrinho.»

A Bola faz manchete com a janela de transferências: «A ferver. Grandes movimentações a dois dias do fecho do mercado.»

No FC Porto. «Zé Luís continua na porta de saída», diz o jornal.

O Jogo: «'Vítor [Ferreira] está pronto para ser protagonista'. Mário Silva treinou-o nos sub-19 do FC Porto que venceram a Youth League e traça-lhe o perfil.»

«Pedrinho negociado pelas águias» e «Bruno despediu-se com emoção» do Sporting são outros dos destaques.

